Președintele Croației: Cât timp voi fi preşedinte, mă voi opune extinderii NATO oriunde Presedintele croat Zoran Milanovic sustine ca NATO nu ar trebui sa se extinda prin includerea Ucrainei si a promis ca in timpul mandatului sau el se va opune extinderii Aliantei, potrivit agentiei de presa Hina. ”Cat timp voi fi presedinte, ma voi opune extinderii NATO oriunde”, a declarat Milanovic in fata jurnalistilor. Declaratia sa, care este contrara politicii NATO a usilor deschise, intervine intr-o perioada tensionata in relatiile dintre Occident si Rusia, tara care a comasat forte militare substantiale la granita ei cu Ucraina. Pentru a-si retrage trupele, Moscova cere, printre altele,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

