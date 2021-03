Stiri pe aceeasi tema

- Cuplul prezidențial se pregatește sa participe la summitul G7, care urmeaza sa aiba loc in Marea Britanie in iunie. Președintele sud-coreean Moon Jae-in și soția sa Kim Jung-sook s-au vaccinat impotriva COVID cu preparatul companiei anglo-suedeze AstraZeneca. Despre acest lucru a anunțat marți, 23 martie,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a vaccinat marti cu prima doza de vaccin anti-COVID-19 de la AstraZeneca, produs in India, in timpul unei deplasari pe linia frontului din estul tarii, in speranța ca-i va convinge pe ucraineni ca serul este sigur și eficient, relateaza Reuters . Liderul a…

- Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, s-a vaccinat duminica impotriva coronavirusului cu produsul companiei chineze Sinopharm, transmite Reuters potrivit Agerpres. Orban a facut anuntul pe pagina sa oficiala de Facebook. Seful guvernului de la Budapesta apare in fotografii de la vaccinare,…

- Presedintele Consiliului Judetean Timis, Alin Nica, se afla in izolare la domiciliu, fiind contact direct cu soția sa, diagnosticata recent cu Covid-19. Șeful CJ Timiș a fost vaccinat cu prima doza de vaccin AstraZeneca. Alin Nica s-a intors marti seara de la Bucuresti, unde s-a intalnit cu mai mulți…

- Emil Boc, primarul orașului Cluj-Napoca, s-a vaccinat impotriva Covid-19 cu serul dezvoltat de AstraZeneca. Edilul este printre primele persoane din Romania care s-a vaccinat cu acest ser. „Azi m-am vaccinat cu vaccinul AstraZeneca. Totul Ok. Recomand tututor sa se vaccineze. Nimeni nu este in siguranța…

- Cântaretul galez Tom Jones, în vârsta de 80 de ani, a anuntat ca a fost vaccinat împotriva Covid-19 în Marea Britanie.Dupa ce a cântat în emisiunea „Jools' Annual Hootenanny” de Anul Nou, el a spus: „Mi-am facut vaccinul deja. Acesta…

- Se știe deja cum arata adeverința medicala pe care o primesc persoanele din Romania care s-au vaccinat impotriva temutului COVID-19. Duminica, in Romania, s-a dat startul primei etape de imunizare impotriva noului coronavirus. Astfel prima persoana din țara care a primit vaccinul este assitenta medicala…

- Moment istoric pentru Romania și Uniunea Europeana. Dupa un an de lupta cu noul coronavirus, astazi a inceput campania de vaccinare. La ora 9:00 s-a dat startul imunizarii in București, iar o ora mai tarziu in toata țara. Primul roman care a primit o doza din acest ser este o asistenta de la Institutul…