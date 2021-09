Stiri pe aceeasi tema

- Handbal Club Zalau a obtinut, duminica, medaliile de bronz la editia din acest an a Cupei Romaniei, invingand, surprinzator, in finala mica, Rapid Bucurestim cu scorul de 26 – 24. Tot un rezultat surprinzator s-a inregistrat si in finala mare, acolo unde Gloria Buzau a dispus de mult mai titrata CSM…

- Handbal Club Zalau a obtinut duminica un rezultat istoric in Cupa Romaniei, castigand cu 26 – 24 finala mica cu Rapid Bucuresti, rezultat in urma caruia, zalauancele s-au ales cu medaliile de bronz. A fost o partida extrem de tensionata, chiar daca Zalaul s-a aflat aproape in permanenta la conducere.…

- Handbal Club Zalau a obtinut duminica un rezultat istoric in Cupa Romaniei, castigand cu 26 – 24 finala mica cu Rapid Bucuresti, rezultat in urma caruia, zalauancele s-au ales cu medaliile de bronz. A fost o partida extrem de tensionata, chiar daca Zalaul s-a aflat aproape in permanenta la conducere.…

- Fost selecționer al României, Gheoghe Tadici a avut o ieșire incredibila la adresa elevelor sale de la HC Zalau, incidentul având loc în finala mica a Cupei României la handbal feminin. Zalaul a trecut de Rapid, scor 26-24. Cunoscut drept un antrenor exigent și…

- Echipa de handbal feminin HC Zalau, antrenata de Gheorghe Tadici, a obținut duminica, medalia de bronz in Cupa Romaniei, dupa ce a invins in finala mica a competitiei, formatia Rapid Bucuresti. HC Zalau a bifat, astazi, o victorie care ne face mandri pe toți salajenii. Felicit din inima intreaga echipa,…

- Chiar daca Gheorghe Tadici a anunțat inaintea competiție ca nu va acorda prea mare importanța Cupei Romaniei, Handbal Club Zalau a obținut un rezultat istoric duminica dimineața. Formația de la poalele Meseșului a invins in finala mica Rapid București, o formație mult mai bine cotata, caștigand medaliile…

- Gloria Buzau s-a calificat in finala Cupei Romaniei la handbal feminin, dupa meciul caștigat azi cu HC Zalau. Elevele lui Aurelian Roșca au invins cu 28 – 25, dupa ce la pauza a fost 14 – 11 pentru echipa antrenata de Gheorghe Tadici. Maine, Gloria Buzau va juca finala competiției cu caștigatoarea…

- Sunt rezultatele din prima zi a competiției La Cluj-Napoca, in prima zi a Campionatului Internațional și al Cupei Romaniei la Atletism, sambata, 3 iulie, au luat startul patru fete și patru baieți de la cluburile focșanene CSS și CSM 2007. La 100 metri, Corina Ilinoiu de la CSM 2007 CSS Focșani a incheiat…