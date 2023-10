Comisia UE va publica in noiembrie un raport de progres privind modul in care cele doua țari indeplinesc condițiile, iar statele membre trebuie sa decida, luna urmatoare, in unanimitate, daca vor aproba inceperea negocierilor, scrie portalul de știri europene Euractiv. Liderii UE ar trebui sa dea unda verde inceperii negocierilor oficiale de aderare cu Ucraina și Republica Moldova la summitul european din decembrie, a declarat președintele Consiliului European, Charles Michel, intr-un interviu acordat recent la Bruxelles agenției de presa portugheze Lusa și altor publicații europene, potrivit…