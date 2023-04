Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a negat ca ar face „cheltuieli excesive” pentru calatoriile sale de serviciu, lucru pe care ziarul francez „Le Monde” l-a sustinut recent.

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a utilizat un avion pentru zboruri charter in 72 dintre cele 112 calatorii oficiale efectuate de la inceperea mandatului sau in 2019 pana in decembrie anul trecut, ceea ce inseamna o proportie de 64%, potrivit unui articol publicat miercuri de Politico.…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a utilizat un avion pentru zboruri charter in 72 dintre cele 112 calatorii oficiale efectuate de la inceperea mandatului sau in 2019 pana in decembrie anul trecut, ceea ce inseamna o proportie de 64%, potrivit unui articol publicat

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a utilizat un avion pentru zboruri charter in 72 dintre cele 112 calatorii oficiale efectuate de la inceperea mandatului sau in 2019 pana in decembrie anul trecut, ceea ce inseamna o proportie de 64%, potrivit unui articol publicat miercuri de Politico.

- Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit luni cu presedintele Consiliului European, Charles Michel, in cadrul unei cine de lucru. Cei doi au discutat despre situatia din Ucraina, dar si despre eforturile Romaniei pentru aderarea la Spatiul Schengen.

- Secretarul de stat din cadrul Ministerului roman de Externe, Daniela Gitman și ministra pentru afaceri europene și proprietatea de stat al Finlandei, Tytti Tuppurainen, se afla miercuri, 18 ianuarie, intr-o vizita de lucru in Republica Moldova, transmite Radiochisinau.md . Cei doi oficiali au avut o…

- Ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, a comentat sambata, la emisiunea „Insider Politic”, difuzata de postul Prima Tv, cazul șefei Institutului Cultural Roman (ICR) Londra despre care Libertatea a scris ca a refuzat sa locuiasca intr-un apartament gratuit, motiv pentru care statul roman achita, lunar,…

- Sedentarismul a devenit deja un stil de viața pentru mulți dintre cei care lucreaza de acasa, din cauza pandemiei, dar și a lipsei timpului. Poate parea greu de crezut ca un comportament sedentar poate cauza probleme de sanatate, dar este adevarat - poate duce la creșterea tensiunii arteriale, la creșterea…