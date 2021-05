Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat luni ca un program de investitii european de trei miliarde de euro destinat Belarusului va ramane inghetat pana cand aceasta tara va reveni la democratie, potrivit Reuters și AFP, citate de Agerpres . Ursula von der Leyen a promis un raspuns…

- Purtatorul de cuvânt al Hamas, Fawzi Barhoum, a negat orice legatura cu falsa amenințare cu bomba, despre care autoritațile belaruse au spus ca ar fi fost motivul deturnarii avionului Ryanair, în urma careia a fost arestat jurnalistul disident Roman Protasevici. Grupul „nu are nimic…

- Deputatul USR – PLUS Iulian Bulai crede ca un semnal serios din partea Romaniei ar fi declararea non grata a ambasadorului Belarusului la București. Solicitarea vine in contextul scandalului internațional generat de sechestrarea unui avion civil, ce survola Belarusul, și arestarea jurnalistul Roman…

- Comisarul european pentru transporturi, Adina Valean, a declarat duminica noapte la Digi24 ca avionul Ryanair care a fost deturnat la Minsk din ordinul presedintelui Aleksandr Lukasenko a decolat de pe aeroportul din Minsk spre Vilnius, duminica seara, dupa ce a fost perchezitionat, dar se pare ca are…

- „Suntem in situație de criza de la deturnarea avionului de catre autoritațile din Belarus. Este o situație inacceptabila. Pot sa va spun ca la 17:50 avionul a decolat spre Vilnius, este prima știre buna, sigur, dupa proceduri deosebit de dificile și diferite pretexte ale autoritaților de pe aeroportul…

- Aterizarea fortata a unui avion Ryanair la Minsk trebuie sa aiba consecinte, a transmis duminica Adina Valean, comisarul european pentru Transporturi, dupa ce Lituania a cerut statelor membre ale UE sa recomande ca avioanele sa evite spatiul aerian al Belarusului, potrivit Reuters. "Trebuie sa verificam…

- Avionul de linie al Ryanair deturnat duminica dupa-masa de Belarus a decolat de la Minsk cu destinatia Lituania, a anuntat pe Twitter comisarul european al Transporturilor, Adina Valean, potrivit AFP. Ea nu a mentionat nimic despre soarta opozantului Roman Protasevici, arestat dupa aterizarea…