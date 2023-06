Stiri pe aceeasi tema

- De la 1 iulie a.c. va intra in vigoare noul contract-cadru al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS), dar si normele metodologice de aplicare a acestuia, informeaza un comunicat de presa transmis recent de institutie, conform Agerpres. Potrivit sursei citate, cele doua acte normative creeaza…

- ​Recoltarea probelor biologice pentru efectuarea testului Babes-Papanicolau pentru femeile simptomatice sau care planifica o sarcina se va putea face direct in cabinetul medicului de familie, iar pacientii cu hemofilie, talasemie, sifilis (genital primar si secundar al pielii si mucoaselor), HIV/SIDA,…

- Doi reputați profesori universitari fac o analiza și pun un diagnostic medicinei de familie și medicului de familie la ora actuala, in țara noastra. Prof. univ. dr. Catalina Poiana, președintele Colegiului Medicilor din Municipiul București (CMMB), considera ca ”avem nevoie de medicina de familie”…

- CARAȘ-SEVERIN – Absolvenții acestei specializari ocolesc comunele din județ din cauza depopularii. „Aceștia prefera sa ramana la orașe unde, dintr-un bloc turn, iși atrag pe lista cat nu reușesc intr-o comuna mai mica din Caraș-Severin.”, declara directorul Casei Județene de Asigurari de Sanatate (CJAS),…

- Colegiul Medicilor din Romania a exprimat mai multe nemultumiri legate de noul contract-cadru propus de autoritatile sanitare si solicita Casei Nationale de Asigurari de Sanatate sa prezinte clar si imediat informatiile care au stat la baza elaborarii documentului care reglementeaza relatia dintre furnizorii…

- In țara, sunt așezari in care nu exista niciun medic de familie. De cele mai multe ori, mai ales in mediul rural, oamenii se trateaza in localitați alaturate. Potrivit informațiilor in ultimii ani, peste 4000 de medici au parasit Romania. Romania se afla pe un val uriaș al crizei forței de munca. Conform…

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) prelungește termenul de aplicare a prevederilor actualului contract-cadru pana la data de 30 iunie 2023”. ”Prelungirea este necesara pentru asigurarea continuitatii acordarii asistentei medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale in sistemul de…

- Medicul Lucian Duța, fost șef al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate, considera ca fostul pugulist Rudel Obreja a fost ucis de judecatori, nu de cancer. Moartea lui Rudel Obreja este o crima a Justiției din Romania și, din pacate, nu este prima și nici ultima. Rudel Obreja nu a fost ucis de cancer,…