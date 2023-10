Președintele CNAS a prezentat lista analizelor gratuite pentru cei trecuți de 40 de ani Președintele CNAS, Andrei Baciu, a prezentat astazi lista serviciilor medicale gratuite pentru persoanele trecute de 40 de ani. Baciu a indemnat romanii sa-și faca analizele gratuite, chiar daca sunt asimptomatici. „Ai aflat despre serviciile medicale de prevenție gratuite pentru persoanele asimptomatice cu varsta de peste 40 de ani? Fie ca este vorba despre tine, fie ca este vorba despre cineva drag. Prevenția este calea catre o viața sanatoasa și lunga”, a scris președintele CNAS pe pagina sa de socializare. Andrei Baciu a atras atenția publicului ca acordarea a doua-trei ore și pentru o simpla… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

