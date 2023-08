Preşedintele CJ Timiş: Eliminarea facilităţilor fiscale pentru IT-işti va produce mai multe daune decât economii ”Angajatii din IT au reprezentat principalul motor al dezvoltarii judetului Timis, si, in continuare, contribuie consistent la competitivitatea mediului de afaceri timisean. Eliminarea facilitatilor fiscale pentru IT-isti va produce mai multe daune decat economii si va afecta deopotriva universitatile de profil, angajatorii si angajatii. Pastrez legatura cu mediul de afaceri si stiu cat de importanta este predictibilitatea si siguranta in relatia cu autoritatile statului. De exemplu, domeniul constructiilor: nu poti spune in 2018 ca este domeniu strategic pentru 10 ani, iar dupa doar cinci ani,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

