Presedintele CJ Prahova se OPUNE carantinarii comunei Gornet Presedintele Consiliului Judetean P rahova, Bogdan Toader, a avut o prima reactie dupa ce a fost anuntata masura carantinarii comunei prahovene Gornet. Toader a precizat ca nu este de acord ca localitatile care inregistreaza 3 cazuri la mia de locuitori sa intre in carantina, masura dispusa la nivelul Executivului. "Nu voi fi NICIODATA de acord cu instituirea carantinei pentru trei cazuri confirmate cu coronavirus la o mie de locuitori! In calitate de președinte al Consiliului Județean Prahova și vicepreședinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, nu voi fi de acord NICIODATA cu… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, marti, ca autoritatile au in evaluare cate 3 localitati din judetele Arges si Brasov, unde, daca va fi necesar, va fi dispusa masura carantinarii, intrucat, a explicat el, odata cu intrarea in vigoare a legii, exista posibilitatea de a impune carantina zonala pentru…

- Ministrul Sanatatii a explicat in ce conditii s-ar putea ajunge la decizia carantinarii zonale. Prin urmare o zona poate fi plasata sub carantina printr-un ordin al sefului DSU, care este Raed Arafat, sau al unei persoane desemnate de el, in baza unei decizii ale Comitetului Judetean pentru Situatii…

- Mnistrul Transporturilor, Lucian Bode, a anunțat ca INSP, in fiecare zi de luni, va actualiza lista tarilor pentru care instituie masura carantinarii, tinand cont de numarul de cazuri noi la 100.000 de locuitori in ultimele 14 zile, relateaz[ News.ro.Citeste și: MAE, anunț de ultim moment:…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca s-a decis ca din 15 iunie sa fie luate noi masuri de relaxare. „In cadrul CNSU am decis sa propunem pentru HG reluarea unor activitati si o serie de alte masuri de relaxare. O masura extrem de importanta priveste izolarea la domiciliu a persoanelor…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca s-a decis ca din 15 iunie sa fie luate noi masuri de relaxare. „In cadrul CNSU am decis sa propunem pentru HG reluarea unor activitati si o serie de alte masuri de relaxare. O masura extrem de importanta priveste izolarea la domiciliu a persoanelor…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, cere Guvernului ridicarea starii de carantina din oraș. Edilul spune ca numarul de imbolnaviri la mia de locuitori a scazut de la 3,14 in 5 mai la 2,22 in 8 mai.Primarul orașului Suceava, Ion Lungu, a anunțat, luni, ca va cere Comitetului Județean pentru Situații…

- UPDATE, 11 mai 2020 – Prefectul George Lazar a declarat, luni, intr-un briefing de presa, ca deocamdata nu se impune carantinarea comunei Pastraveni, chiar daca intr-un centru pentru persoane cu handicap au fost inregistrate 167 de cazuri de infectari cu Covid-19. Prefectul a precizat ca s-a ajuns la…

- Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, a trimis o adresa catre ministrul Marcel Vela si secretarul de stat Raed Arafat prin care cere scoaterea de sub carantina a cartierului Posta din municipiul Buzau, masura pe care o considera nejustificata si abuziva. ”Am facut o adresa catre domnii…