- Consiliul Judetean Harghita a lansat un chestionar pentru a identifica locurile si gospodariile unde ursii au produs pagube, in contextul in care reprezentatii organizatiei de mediu Agent Green vor vizita judetul si se doreste prezentarea realitatii de la fata locului. Presedintele Consiliului Judetean,…

- Prefectul Harghitei, Szabo Zsolt, atrage atentia ca circulatia cu mijloace auto in fondurile cinegetice, fara acordul gestionarului, este interzisa si a solicitat primariilor sa informeze cetatenii despre acest aspect. Prefectul mai spune ca prin nerespectarea acestor prevederi oamenii se expun si riscului…

- Lucrarile de reabilitare a drumului județean DJ131, intre Baraolt – Talișoara – Varghiș – limita județului Harghita au inceput de la granița cu județul Harghita, spre comuna Varghiș, in prezent efectuandu-se cele de largire a carosabilului. Dupa intalnirea cu reprezentanții firmei care executa lucrarile,…

- Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a lansat in consultare publica ghidul solicitantului pentru submasura 6.1 – Instalarea tinerilor fermieri. In perioada 2021-2022, tinerii fermieri pot beneficia de fonduri europene de pana la 70.000 euro in anumite condiții, prin intermediul acestei…

- Faptul ca satele romanești au nevoie de tineri nu mai este un secret pentru nimeni, insa de cele mai multe ori, statul nu reușește sa stimuleze aceasta categorie a populației sa se indrepte catre zona rurala. Acest lucru s-ar putea schimba, insa, incepand cu anul acesta, cand vor fi lansate noile masuri…

- Administrația Bazinala de Apa Banat are un proiect prin care dorește sa creasca gradul de protecție și conservare a biodiversitații și de refacere a ecosistemelor degradate, pe o porțiune a raului Bega Veche. Vizeaza aproape 20 de kilometri, in zona Beregsaul Mare. Bucureștiul și-a dat acceptul pentru…

- Inca doua proiecte depuse de edilii municipiului Mediaș se concretizeaza in investiții importante pentru dezvoltarea intregii comunitați. Cererile de finanțare pentru proiectele "Construcție locuințe sociale colective, inclusiv utilitați și amenajari exterioare loc de joaca, str. Baia de Nisip" și "Centru…

- Noile ambulanțe achiziționate din fonduri europene au ajuns astazi, 29.04.2021 la Spitalul Clinic Județean Mureș. Ambulanțele, in valoare de 731.850 lei au fost finanțate prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) – Consolidarea capacitații de gestionare a crizei sanitare COVID-19 in Spitalul…