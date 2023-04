Președintele CJ Constanța filmat în timp ce jignește și lovește un polițist local (video) Mihai Lupu, președintele Consiliului Județului Constanța, jignește in mod repetat și lovește un polițist local pentru ca nu i-a permis sa intre cu mașina intr-o zona cu acces limitat. Deși avertizat ca este filmat cu camera corporala, Lupu il face in mod repetat „prost, idiot, cretin” și este potolit cu mare greutate de șofer. Conform datelor de pe inregistrarea publicata de Constanța Info , incidentul s-a petrecut in jurul orei 3.45 dimineața, pe 21 noiembrie 2021. Lupu se indrepta spre casa intr-o mașina condusa de alta persoana, dar un polițist local nu i-a permis sa intre pe o strada din cauza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O filmare avandu-l drept protagonist pe președintele Consiliului Judetean Constanta, Mihai Lupu (PNL), a ieșit recent la iveala. Sunt imagini revoltatoare. Inregistrarea, datand din noiembrie 2021 – dupa cum apare trecut pe filmare, a fost facuta publica abia acum. Și a generat o prima reacție la nivelul…

- Mihai Lupu, președintele Consiliului Județean Constanța (PNL), a fost surprins in imagini video din 2021 in timp ce jignește un polițist local care nu i-a permis sa incalce regulamentul de circulație din centrul vechi și nu l-a lasat sa intre cu mașina in spațiul destinat riveranilor. Imaginile video…

- Mihai Lupu, președintele Consiliului Județean Constanța (PNL), a fost surprins in imagini video din 2021 in timp ce jignește un polițist local care nu i-a permis sa incalce regulamentul de circulație din centrul vechi și nu l-a lasat sa intre cu mașina in spațiul destinat riveranilor. Imaginile video…

- Imaginile au fost filmate chiar de polițistul local in anul 2021, dar au aparut in spațiul public abia acum. Consiliul Județean Constanța a anunțat ca va lamuri lucrurile intr-o conferința de presa.

- Amețit de aburii alcoolului, Lupu se indrepta spre casa, dar la volan se afla o alta persoana. Un polițist local ii refuza accesul in incinta și nu ridica bariera, din cauza faptului ca Lupu nu avea permis de trecere. Președintele CJ Constanța l-a sunat pe primarul din Constanța și a inceput sa-l amenințe…

- Imagini cu președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, au devenit virale pe internet. In stare avansata de ebrietate, el poate fi vazut cum jignește, amenința și agreseaza un polițist local.

- Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA), institutie aflata in subordinea Primariei Capitalei, a avut in anul 2022 un buget de 17,8 milioane de lei. Presedintele asociatiei Mame Pentru Mame, Ana Maița, a explicat in direct la Antena 3 CNN ca, in realitate, ASPA are doar cinci…

- Demersurile pentru renovarea Teatrului de Vara Mamaia au inceput, potrivit unei postari pe pagina de Facebook a președintelui Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu. “Vor fi refacute interioarele, scena, podul scenei, precum și zona de culise, iar noua structura va avea un acoperiș retractabil,…