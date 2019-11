Oprirea violentei si a haosului si restabilirea ordinii continua sa fie principalele prioritati pentru Hong Kong, a declarat Xi Jinping la Shanghai, unde participa la cea de-a doua editie a China International Import Expo.

Sute de mii de oameni au iesit in strada la Hong Kong de la jumatatea lunii iunie in cursul unor proteste care au degenerat uneori in violente.

Manifestanti pro-democratie protesteaza impotriva a ceea ce ei considera un amestec al Beijingului in libertatile promise atunci cand fosta colonie britanica a fost retrocedata Chinei, in 1997. China neaga aceasta si…