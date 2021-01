Președintele Belarus, Aleksandr Lukașenko, a declarat ca pandemia de coronavirus este o pedeapsa divina impotriva oamenilor fiindca nu au respect fața de natura. „Dumnezeu, probabil, ne-a pedepsit cu acest coronavirus pentru comportamentul nostru lipsit de respect fata de natura. Daca nu vom avea o relatie armonioasa cu natura, nu vom fi sanatosi, iar copiii nostri vor trai in mizerie”, a spus el in timpul unei vizite la grupul industrial Gorizont, potrivit agentiei de stat Belta, citata de Agerpres. Grupul are o vasta arie de activitate, de la fabricarea de echipamente electrice, sisteme de incalzire…