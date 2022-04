Stiri pe aceeasi tema

- Lumea se confrunta cu o „catastrofa umanitara” din cauza crizei alimentare aparute in urma invaziei Ucrainei de catre Rusia, a declarat presedintele Bancii Mondiale, David Malpass, pentru BBC. El arata ca ar putea exista o crestere „uriasa” de 37% a preturilor la alimente, care i-ar afecta cel mai…

- Presedintele Bancii Mondiale, David Malpass, a declarat reporterilor, in cadrul unei conferinte, ca cel mai mare factor unic care a determinat revizuirea in sens negativ a prognozei de crestere a fost o contractie economica estimata de 4,1% in Europa si Asia Centrala, potrivit Reuters. Alti factori…

- David Malpass anunta, intr-un tweet, ca a discutat cu administratorul Agentiei Americane de Ajutor International (USAID), Samantha Power, ”despre probleme urgente de dezvoltare”. ”Invazia rusa a Ucrainei agraveaza problemele legate de aprovizionarea cu alimente si preturile, cei saraci fiind cel mai…

- Intr-un moment ”in care lumea se confrunta deja cu un nivel fara precedent de foamete, este deosebit de tragic sa vedem foamea aparand (intr-o tara) care a fost de multa vreme granarul Europei”, a declarat directorul PAM, David Beasley, relateaza AFP, citat de Agerpres.„Gloantele si bombele din Ucraina…