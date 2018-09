Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 17 septembrie 2018, președintele Austriei, Alexander Van der Bellen și Isabel Rauscher, ambasadorul Austriei la București, Isabel Rauscher au fost in vizita la Organizatia Umanitara Concordia. Oaspeții au fost intampinați de Christian Konrad, președinte al Consiliului Consultativ al Concordia…

- In perioada 17-18 septembrie a.c., la București, va avea loc prima ediție a Forumului de Afaceri, organizat de catre Administrația Prezidențiala, in colaborare cu Camera de Comerț și Industrie a Romaniei, sub Inaltul Patronaj al Președintelui Romaniei. Forumul de Afaceri se desfașoara in marja celei…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt semnalate evenimente rutiere care sa impuna oprirea circulatiei pe drumurile nationale sau pe autostrazi si nici probleme majore de fluenta a traficului pe aceste artere. Pana in data de 30 august 2018,…

- ♦ Gigantul anglo-olandez Unilever este prezent pe piata locala de mai bine de doua decenii, avand atat activitati de productie la Ploiesti, in judetul Prahova, cat si import si distributie ♦ Recent, compania a preluat si fabrica de inghetata Betty Ice din Suceava, achizitie pentru care inca…

- Politistii Compartimentului Rutier Campia Turzii cerceteaza un barbat, in varsta de 49 de ani, din municipiul Bucuresti, dupa ce l-au depistat conducand desi avea suspendat acest drept. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Discutiile cu ministrul austriac au vizat consolidarea si diversificarea cooperarii bilaterale, la toate nivelurile, in perspectiva exercitarii succesive de catre Austria si Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, precum si cooperarea in plan regional, european si international.…

- Presedintele Klaus Iohannis a primit-o miercuri la Palatul Cotroceni pe Karin Kneissl, Ministrul Federal pentru Europa, Integrare si Afaceri Externe al Republicii Austria, iar discutiile au vizat, printre altele, consolidarea si diversificarea cooperarii bilaterale in perspectiva exercitarii succesive…

- Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, accidentul a avut loc pe autostrada A3 Bucuresti - Ploiesti, la kilometrul 34, pe sensul de mers catre Ploiesti, unde un autoturism s-a rasturnat ca urmare a acvaplanarii si a intrat in glisiera mediana. In urma impactului, doua persoane au…