Presedintele Asociatiei militarilor veterani, precizari despre militarul din Constanta, deposedat de arma (VIDEO)

- Arma si munitia furate, sambata seara, de la o unitate militara din judetul Constanta au fost cautate, luni, cu scafandri, in Canalul Poarta Alba – Midia Navodari, insa nu au fost gasite.Scafandrii militari au verificat mai multe ore, fara a reusi sa le gaseasca si au incheiat cautarile, potrivit anunțului…

- Politistii il cauta pentru a treia zi la rand pe individul care sambata seara a atacat un militar și l-a deposedat de arma. Au fost organizate filtre in Constanța, dar și in Suceava, dar și in alte județe. O noua ipoteza in acest caz este faptul ca individul necunoscut ar fi aruncat arma furata in canalul…

- Un militar de la Centrul 110 Comunicații și Informatica din Mamaia Sat a fost atacat prin surprindere, in seara zilei de sambata, 19 martie, in timp ce executa serviciul de paza in unitate. O persoana neidentificata, cu cagula și inarmata cu o arma alba, a intrat prin efracție in perimetrul unitații…

