- Presedintele afgan, Ashraf Ghani, a lansat un apel vineri catre talibani cu scopul de a se ajunge la pace in Afganistan, dand asigurari ca guvernul de la Kabul va lua 'toate masurile' pentru a negocia cu gruparea fundamentalista in pofida obstacolelor, relateaza EFE, citat de agerpres. 'Ii indemnam…

- Situația se inrautațește din ce in ce in Afganistan, in condițiile in care nu doar ca talibanii au reușit sa ocupe o parte semnificativa a țarii. Talibanii țintesc in ultima vreme piloții aviației afgane, o „resursa” extrem de rara pentru forțele guvernamentale. Reuters a scris despre situația piloților…

- Seful Pentagonului, Lloyd Austin, a cerut vineri presiuni internationale pentru a se ajunge la un acord intre guvernul de la Kabul si talibani, in contextul in care acestia isi extind controlul in Afganistan, relateaza AFP. ''Situatia securitatii in Afganistan necesita o presiune internationala…

- Atacurile nu au fost revendicate, dar autoritațile au subliniat ca au vizat zone din vestul capitalei unde locuieste o mare parte a comunitatii siite din Afganistan. Aceasta minoritate a constituit in trecut tinta unor grupari precum Statul islamic, au indicat oficialii.Guvernul afgan ii acuza de obicei…

- Australia isi va inchide vineri ambasada din Afganistan, a anuntat marti premierul Scott Morrison, in contextul cresterii preocuparilor legate de situatia de securitate din capitala afgana Kabul, odata cu retragerea trupelor internationale, relateaza AFP si dpa, potrivit Agerpres. Scott Morrison…

- Negociatori ai guvernului afgan si membri ai conducerii miscarii talibane s-au intalnit vineri in Qatar pentru a discuta in legatura cu negocierile de pace din Afganistan, care sunt blocate de luni de zile, au declarat oficiali ai ambelor parti, relateaza AFP. ''O reuniune a avut loc astazi…