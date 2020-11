Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a adoptat recent ”Digital Finance Package”, care include strategiile Comisiei pentru Digital Finance și Retail Payments, precum și propuneri legislative privind cripto-activele și reziliența digitala. Comisia a propus, in premiera, o noua legislație privind cripto-activele (o reprezentare…

- Educația financiara este una dintre direcțiile fundamentale de acțiune ale Autoritații de Supraveghere Financiara pentru ca aceasta invita la responsabilizarea sociala și individuala in materie de risc și beneficii, a declarat Nicu Marcu, președintele ASF, intr-un mesaj prilejuit de deschiderea Conferinței…

- Bursa de Valori Bucuresti trebuie sa isi asume un rol regional mai pronuntat, sa devina un hub regional strategic pentru celelalte piete financiare din spatiul sud-est european, sustine presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), Nicu Marcu, potrivit AGERPRES. "Felicit Bursa…

- „Felicit Bursa de Valori București pentru cei 25 de ani de viața postdecembrista. Acest moment aniversar capata și mai multa semnificație avand in vedere ca, tot in acest an, piața de capital romaneasca a primit statutul de piața emergenta. Este o binemeritata recunoaștere a potențialului bursei, care…

- Toate fondurile de pensii private respecta acea conditie obligatorie privind randamentul, acesta fiind unul foarte bun, de peste 4%, potrivit presedintelui Autoritatii de Supraveghere Financiara, Nicu Marcu, anunța AGERPRES."Pot sa va garantez ca toate fondurile de pensii private respecta…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) continua masurile pentru dezvoltarea pietei de capital din Romania, iar in colaborare cu Ministerul Finantelor Publice a demarat "Strategia Nationala pentru piata de capital", a declarat presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara, Nicu Marcu."Dezvoltarea…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) va demara un proiect de selectie a unor tineri studenti care sa lucreze in cadrul institutiei, a anuntat, luni, presedintele ASF, Nicu Marcu, la evenimentul organizat la BVB pentru a marca deschiderea saptamanii internationale a investitorilor. …

- Bursa de Valori Bucuresti trebuie sa devina un hub regional strategic pentru celelalte piete financiare din spatiul sud-est european, a afirmat, luni, Nicu Marcu, presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), in mesajul transmis cu ocazia promovarii Bursei de Valori Bucuresti la statutul…