Preşedintele ar putea fi destituit pentru fapte de corupţie In timpul unei sedinte la care presa nu a avut acces, fiind oprita de politia militara, parlamentarii au votat pentru declansarea unui proces impotriva sefului de stat socialist, acuzat de implicare in vastul scandal din jurul gigantului brazilian Odebrecht, care agita o buna parte din America Latina.



"Exista argumente suficiente pentru a continua procesul judiciar pentru fapte de coruptie la adresa" presedintelui, subliniaza rezolutia aprobata de 105 deputati ai opozitiei si respinsa de numai doi deputati din tabara prezidentiala prezenti in sala.



