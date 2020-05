Luarea temperaturii pentru clientii teraselor nu va fi obligatorie dupa deschiderea acestora, masura urmand sa fie adaptata in functie de fiecare operator, a declarat, miercuri, presedintele Autoritatii Nationale Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), Robert Chioveanu. "In etapa cand vom deschide terasele la nivel exterior, luarea temperaturii si monitorizarea starii de sanatate va fi obligatorie pentru toti lucratorii din unitatea respectiva. Pentru cei care vor veni la terase sa serveasca, pentru clienti, pentru consumatori, nu am prevazut aceasta masura, sa le fie luata…