- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca Romania ar trebui sa adopte modelul francez in ceea ce provește Planul Național de Redresare și Reziliența. Acesta trebuie sa fie prezentat in Parlament, a explicat Ciolacu in urma unei intalniri cu ambasadorul

- Planul National de Redresare si Rezilienta, discutat vineri in prima lectura de Guvern, cuprinde un buget initial de negociere de 3 miliarde de euro pentru investitii in spitale si in cresterea accesului la Sanatate. Conform documentului care este supus dezbaterii publice, fondurile sunt propuse pentru…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a promulgat luni, 8 martie 2021, Legea bugetului de stat și Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2021. Investițiile, reformele și creșterea economica sunt pilonii pe care este construit bugetul pentru 2021, astfel incat sa fie respectate…

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, bugetul pe 2021 va permite dezvoltarea Romaniei in sectoare esentiale, care adesea au fost "ignorate" in trecut."Investitiile, reformele si cresterea economica sunt pilonii pe care este construit bugetul pentru 2021, astfel incat sa fie respectate totodata principiile…

- Administratia Prezidentiala anunta ca presedintele Klaus Iohannis, a semnat luni, 8 martie 2021, decretul pentru promulgarea bugetului pentru anul 2021. Presedintele Iohannis a semnat urmatoarele decrete: Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, reitereaza ca Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), in baza caruia Romania poate accesa circa 30 de miliarde de euro de la Uniunea Europeana, trebuie discutat cu principalii actori sociali și cu responsabilii de la nivel local.

- Președintele Klaus Iohannis s-a intalnit azi cu ministrul Educației Sorin Campeanu și au discutat despre situația din școli dupa repornirea invațamantului offline și despre locul educației in Planul Național de Redresare și Reziliența. „Sunt peste 10.000 de școli care funcționeaza cu elevii la școala,…

Șeful statului a purtat o discuție cu Sorin Cimpeanu și alți reprezentanți ai Ministerului Educației cu privire la redeschiderea școlilor și investițiile din invațamant prin Planul Național pentru Redresare și Reziliența.