- OUG 188/2022, cu ample modificari procedural-fiscale, a fost publicat in Monitorul Oficial si este in vigoare din 29 decembrie 2022. Schimbarile sunt in sfera controalelor derulate de ANAF: inspectii fiscale, controale antifrauda, controalele inopinate, verificarea situatiei fiscale personale. Doua…

- Selectarea contribuabililor pentru inspecție fiscala se va face doar pe baza analizei de risc, a declarat Lucian Heiuș, președintele ANAF, pe Facebook, referindu-se la recentele modificari ale Codului de procedura fiscala.

- ANAF, obligat sa trimita notificari de conformare catre contribuabilii care urmeaza sa fie controlați Guvernul a aprobat, miercuri, modificarea Codului de procedura fiscala. Printre altele, organul de inspectie fiscala va avea obligatia transmiterii notificarilor de conformare catre contribuabilii/platitorii…

- Presedintele ANAF, Lucian Heius, a dispus administratiilor judetene, administratiei marilor contribuabili si Antifraudei sa actioneze in perioada 27 – 30 decembrie 2022 pentru maximizarea colectarii veniturilor bugetare in scopul realizarii nivelului programat. ANAF trebuie sa verifice declaratiile…

- ANAF colinda contribuabilii intre 27 și 30 decembrie. Conform unui ordin intern al Fiscului , administrațiile județene, Antifrauda și DGAMC trebuie sa impulsioneze colectarea, pentru a strange mai mulți bani, relateaza Profit.ro . Președintele ANAF, Lucian Heiuș, a dispus administrațiilor județene,…

- Presedintele ANAF, Lucian Heius, face public, luni, calendarul obligatiilor fiscale pe luna decembrie, alaturi de mesajul: ”Sa incheiem anul cu voiosie, dar si cu responsabilitate fiscala”, anunța News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Presedintele ANAF, Lucian Heius, a facutpublic, luni, calendarul obligatiilor fiscale pe luna decembrie. ”Contribuabilii constiinciosi si prevazatori gasesc la acest link, calendarul obligatiilor fiscale pe luna decembrie: https://static.anaf.ro/…/Calendar_obligatii_fiscale…”, a transmis seful ANAF. …