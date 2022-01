Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Joe Biden, va avea o „videoconferinta securizata” cu mai multi lideri europeni luni la ora 22:00, ora Romaniei, pentru a discuta despre situatia din Ucraina, a anuntat Casa Alba, potrivit Reuters.

- Președintele american Joe Biden va discuta joi cu președintele rus Vladimir Putin, conform unui comunicat al Casei Albe, in contextul in care armata rusa a mobilizat in ultima perioada zeci de mii de militari la granița cu Ucraina, informeaza Reuters.

- Oficialii americani iau în considerare masuri dure de control al exportului pentru a perturba economia Rusiei daca președintele rus Vladimir Putin ar invada Ucraina, a spus un oficial al administrației Biden pentru Reuters. Masurile, care urmeaza sa fie discutate într-o întâlnire…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Joe Biden au cazut de acord sa poarte mai multe convorbiri pe fondul tensiunilor din cauza comasarii de trupe ruse la granita cu Ucraina, a anuntat duminica Kremlinul, care a adaugat ca lui Putin i-ar placea sa se intalneasca si in persoana…

- Președintele american Joe Biden le-a promis, joi, membrilor NATO din Europa Centrala și de Est mai mult sprijin militar, pe masura ce crește ingrijorarea cu privire la comasarea de trupe rusești la granița cu Ucraina, potrivit Reuters.

- Presedintele american Joe Biden va tine joi la ora 13:00 GMT discursul inaugural al unei reuniuni virtuale numite Summitul pentru Democratie, la care participa prin videoconferinta 111 lideri din intreaga lume, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Statele Unite spera ca evenimentul va da un impuls…

- Presedintele SUA, Joe Biden, i-a transmis omologului sau rus, Vladimir Putin, ca Rusia se va confrunta cu „sanctiuni severe, in special economice” in cazul unei escaladari militare in Ucraina, in cadrul summitului virtual de marti intre cei doi sefi de stat, a indicat Casa Alba intr-un comunicat, citat…

- Joe Biden si Vladimir Putin si-au inceput marti dupa-amiaza (ora Romaniei) summitul online mult cerut de Moscova. Daca Washingtonul vrea sa evite o escaladare militara in Ucraina, Moscova intentioneaza sa-si anunte propriile „linii rosii” strategice.