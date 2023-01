Stiri pe aceeasi tema

- Rata de aprobare de catre americani a prestatiei presedintelui democrat Joe Biden este de 40%, aproape de minimul mandatului inceput in 2021, potrivit unui sondaj de opinie Reuters/Ipsos, citat de Agerpres.

- La 300 de zile dupa ce tara sa a fost invadata de Rusia, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a venit la Washington pentru discutii despre ceea ce ar putea aduce urmatoarele 300 de zile. Presedintele american Joe Biden si liderul ucrainean au parut sa faca un front unit, dar Biden nu l-ar fi invitat…

- Prima vizita oficiala a liderului de la Kiev, Volodimir Zelenski, de cand țara sa a fost invadata de ruși in 24 februarie, urmeaza sa fie la Washington, pentru o intalnire cu președintele Statelor Unite, Joe Biden, transmite BBC News.

- ”Am facut progrese foarte discrete in vederea asezarii cooperarii bilaterale pe calea punerii in aplicare a acordurilor migratiei dar si in alte domenii prioritare ale celor doua tari”, a anuntat miercuri, la prezentarea bilantului in Parlament, Miguel Diaz-Canel. Insa ”caracteristica fundamentala si…

- "Putem sa o facem din nou": Presedintele american Joe Biden a promis din nou miercuri sa interzica pustile de asalt, intr-un discurs pe un ton grav, cu ocazia unei ceremonii de comemorare in special a masacrului care a avut loc, in urma cu 10 ani, la scoala Sandy Hook (Connecticut, nord-est), noteaza…

- Președintele american Joe Biden, incurajat de rezultatele preliminare ale alegerilor de la jumatatea mandatului in care democrații au avut rezultate mai bune decat se așteptau, a declarat miercuri ca ziua alegerilor de marți a fost buna pentru democrație, dar rezultatele au aratat ca americanii au ramas…

- Fostul presedinte Donald Trump, care cocheteaza cu ideea candidaturii pentru un nou mandat de presedinte al Statelor Unite, a promis luni seara ca va face un anunt foarte important saptamana viitoare, transmite marti AFP. „Voi face un anunt foarte important marti, 15 noiembrie, la Mar-a-Lago”, resedinta…

- Presedintele american, Joe Biden, va primi, marti, vaccinul anti-COVID-19, adaptat pentru a combate varianta Omicron si i-a indemnat pe conaționalii sai sa se vaccineze cu doza booster actualizata, a anunțat asistentul purtatorului de cuvant al Casei Al