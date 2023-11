Stiri pe aceeasi tema

- Presa sarba a publicat un nou interviu cu senatorul Diana Șoșoaca, președintele partidului S.O.S. Romania. Dupa interviul de luni din Vecerni Novosti, ieri a aparut un alt interviu in publicația Novi Standard. ”Kosovo este Serbia rezoneaza in inima fiecarui roman”, se arata in titlul interviului…

- Trimisul special al Uniunii Europene, Miroslav Lajcak, a cerut sambata Serbiei si Kosovo sa revina la dialogul privind normalizarea legaturilor, pentru a evita repetarea violentelor de luna trecuta in nordul Kosovo, transmite Reuters.Tensiunile dintre Belgrad si Pristina au crescut din 24 septembrie,…

- Statele Unite monitorizeaza trupele poziționate de Serbia de-a lungul graniței cu Kosovo. Situația este ingrijoratoare și reprezinta un factor de destabilizare a zonei, a declarat vineri Casa Alba, care a cerut retragerea militarilor sarbi din acele poziții, relateaza Reuters.

- Serbia este in doliu oficial miercuri in urma "evenimentelor tragice" petrecute duminica in Kosovo, majoritatea mass-media onorandu-i ca "eroi" si "martiri" pe atacatorii sarbi kosovari care au fost ucisi duminica intr-un schimb de focuri cu politia la Banjska, in nordul teritoriului, potrivit EFE,…

- UPDATE Situatia din nordul Kosovo era in continuare haotica duminica, dupa ce un politist a fost ucis, iar barbati inarmati s-au baricadat intr-o manastire ortodoxa sarba, autoritatile kosovare denuntand „crima organizata sustinuta de responsabili de la Belgrad”, in timp ce Serbia a acuzat Pristina…

- Un tribunal federal american a decis luni ca procesul de la Washington impotriva fostului presedinte Donald Trump privind incercarile sale de a inversa rezultatul alegerilor prezidentiale din SUA din 2020 va incepe la data de 4 martie 2024, transmit Reuters si AFP, informeaza AGERPRES . Anuntul a fost…

- Uniunea Europeana trebuie sa fie pregatita sa primeasca noi state membre pana in 2030, a declarat luni presedintele Consiliului European, Charles Michel, la un forum desfasurat in statiunea Bled din Slovenia, relateaza Reuters si AFP."Cred ca trebuie sa fim pregatiti pana in 2030 sa ne extindem",…

- Parlamentul din Pakistan a fost dizolvat, iar noile alegerile ar putea fi aminate pentru anul viitor. Președintele a dizolvat Adunarea Naționala la sfatul prim-ministrului, in temeiul articolului 58-1 din Constituție”, a declarat biroul președintelui pakistanez Arif Alvi. Și Guvernul pakistanez a fost…