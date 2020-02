Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a recunoscut, pe Facebook, ca a „reșit grav atunci cand l-am promovat și susținut pe Andrei Gerea”, adaugand ca „a inghițit multe de la colegii de coaliție sau de la cei din partid cand imi reproșau susținerea” pentru fostul lider ALDE București.Citește…

- Andrei Gerea a fost schimbat, marți, de la șefia filialei ALDE București. Deputatul ii ceruse public demisia lui Calin Popescu Tariceanu de la conducerea partidului, pe motiv ca acesta „contribuie decisiv la disoluția ALDE". "Imediat dupa votul pe moțiune, am aflat cu surprindere și dezamagire…

- Demis de la conducerea ALDE Bucuresti dupa ce l-a criticat dur pe Calin Popescu Tariceanu, fostul ministru Andrei Gerea urmeaza sa se alature PNL, au declarat surse politice pentru STIRIPESURSE.RO.Alaturi de Gerea, la PNL vor trece si fostul ministru Toma Petcu, dar si alti lideri ALDE.…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, presedintele Pro Romania, Victor Ponta, si presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, au cerut marti Avocatului Poporului sa sesizeze Curtea Constitutionala in legatura cu ordonanta de urgenta referitoare la organizarea alegerilor anticipate, dar si cu…

- ''Ordonanta Guvernului Orban rescrie capitole importante din legile electorale in vederea eventualelor alegeri parlamentare anticipate. Ea este o palma data democratiei. As fi mers mai departe si as fi spus ca este un adevarat atentat la democratie daca ea nu ar avea si prevederi pozitive, precum…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, cere Guvernului Orban sa renunte la publicarea in Monitorul Oficial a ordonantei de urgenta referitoare la alegerile anticipate. ''Ordonanta Guvernului Orban rescrie capitole importante din legile electorale in vederea eventualelor alegeri parlamentare anticipate.…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a reafirmat joi ca PSD și Pro Romania au cel mai mare numar de parlamentari pentru susținerea propunerii de premier. Cele doua partide il susțin pe Remus Pricopie. ”Mandatul nostru este foarte clar. Avem o propunere de premier, Remus Pricopie. Suntem doua…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat la Digi24, ca se va consulta cu colegii din conducerea partidului, inainte de a lua o decizie cu privire la susținerea unei propuneri pentru funcția de premier, dupa ce Guvernul Orban a fost demis, miercuri, in urma moțiunii de cenzura inițiata…