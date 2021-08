Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele afgan Ashraf Ghani a dat vina pentru deteriorarea situatiei de securitate din tara sa pe decizia "brusca" a SUA de a-si retrage toti militarii din Afganistan, dar a afirmat ca guvernul sau are un plan de a stabiliza situatia în termen de sase luni, relateaza agentiile de…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, i-a dat asigurari presedintelui afgan Ashraf Ghani ca Alianta Nord-Atlantica va continua sa sprijine Afganistanul, unde ocuparea a tot mai multor zone de catre talibani pune presiune pe guvernul de la Kabul, sustinut de SUA, relateaza Reuters si AFP.…

- Operatiunile militare americane in Afganistan se vor incheia pe 31 august, a anuntat presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, in contextul deteriorarii situatiei de securitate din cauza retragerii trupelor occidentale. „Nu am intervenit in Afganistan pentru reconstruirea natiunii. Afganii trebuie…

- Presedintele Afganistanului, Ashraf Ghani, sustine ca serviciile de securitate afgane vor putea mentine situatia sub control dupa retragerea trupelor Aliantei Nord-Atlantice, in pofida atacurilor insurgentilor talibani si organizatiilor teroriste Stat Islamic si Al-Qaida. "Fortele internationale…

- Premierul britanic, Boris Johnson, s-a declarat, joi, ingrijorat de situatia de securitate din Afganistan, in contextul in care Marea Britanie este pe cale sa finalizeze retragerea trupelor care au participat la misiunea NATO. "Daca ma intrebati daca sunt incantat de actuala situatie din Afganistan,…

- Iranul a respins sambata acuzatia Washingtonului conform careia Teheranul a sustinut atacurile recente impotriva fortelor americane in Irak si Siria, condamnand in acelasi timp loviturile aeriene ale fortelor SUA asupra militantilor locali sustinuti de Iran, transmite Reuters, potrivit Agerpres.…

- Presedintele afgan Ashraf Ghani a anuntat ca a inlocuit doi ministri, al Apararii si al Afacerilor Interne, si pe seful Statului Major, pe fondul cresterii numarului de victime in randul fortelor de securitate afgane in luptele intensificate cu talibanii, potrivit news.ro. Schimbarile, anuntate…