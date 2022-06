Ministrul Apararii, Vasile Dincu, s-a intalnit marti, la sediul Ministerului Apararii Nationale, cu presedintele adjunct al Radei Supreme din Ucraina, Oleksandr Korniyenko. ‘Intrevederea a reprezentat o noua oportunitate de confirmare a sprijinului Romaniei acordat poporului ucrainean, atat in planul sanctionarii agresiunii neprovocate, brutale si ilegale a Federatiei Ruse asupra Ucrainei, cat si in planul umanitar, avand in vedere ca pe teritoriul statului roman au intrat peste 1,1 milioane de refugiati carora li s-a oferit sprijin in stationarea sau in tranzitarea Romaniei’, se arata intr-un…