Presedinte nou propus in Tribunalul Tulcea

- Magistratul Carmen Duta, judecator al Curtii de Apel Constanta, a iesit oficial la pensie Decretul privind eliberarea sa din functia de magistrat, ca urmare a pensionarii, a fost semnat de Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, fiind vorba despre Decretul 1797 2022.Amintim, Sectia pentru Judecatori…

- Sectia pentru Judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis in sedinta de ieri, 22 decembrie 2022, numirea sau delegarea presedintilor de sectii in cadrul Tribunalului Constanta. Astfel, au fost numiti presedinti, pentru o perioada de trei ani, incepand de astazi, 23 decembrie 2022, magistratii…

- Sectia pentru Judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii discuta astazi, 22 decembrie 2022, numirea in functie a unor presedinti de sectie in Tribunalul Constanta Este vorba despre magistratul Iulia Laura Opariuc Dan, ce va fi numita in functia de presedinte al Sectiei de Contencios administrativ…

- Magistratul Teodor Viorel Gheorghe, fost presedinte al Tribunalului Constanta, judecator cu grad profesional de judecator de curte, in prezent magistrat al Sectiei Penale a Tribunalului, a solicitat eliberarea sa din functie, ca urmare a pensionarii O cerere similara a fost inaintata Consiliului Superior…

- Magistratul Denis Gabriela Ghervase, sefa delegata a Sectiei Penale a Tribunalului Constanta, se va pensiona Decizia a fost luata de Sectia pentru Judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii, care a aprobat solicitarea magistratului de eliberare din functie, ca urmare a pensionarii.Propunerea…

- Astazi, 3 noiembrie 2022, Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat, cu unanimitate, delegarea unor noi presedinti in Curtea de Apel Constanta si, respectiv, Tribunalul Constanta.Este vorba despre magistratul Ileana Anastasiu, care a fost delegata pe functia de sef al…

- Noi judecatori ar putea fi delegati presedinti in cadrul Curtii de Apel Constanta si, respectiv, al Tribunalului Constanta, pentru a asigura conducerea sectiilor penale ale celor doua instante, dupa vacantarea posturilor.Anuntul a fost facut de Consiliul Superior al Magistraturii, care a precizat ca…

- Sectia pentru Judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis azi, 20 octombrie 2022, sa admita cererea de eliberare din functie, prin pensionare, formulata de magistratul Luminita Marinela Dan, din cadrul Curtii de Apel Constanta, fost presedinte al Sectiei a II a Civile a Tribunalului Constanta.Decizia…