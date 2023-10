Stiri pe aceeasi tema

- Liderii PNL au votat luni in majoritate ca sunt de acord cu asumarea raspunderii guvernului Ciolacu pentru pachetul de masuri fiscale privind deficitul bugetar, au declarat surse liberale pentru protv.ro. In ședința Biroului Politic Național (BPN), 50 de liberali au votat ”pentru”, 4 ”impotriva”, iar…

- Firmele din agricultura si cele din constructii se vor confrunta cu grave probleme, daca Guvernul le va elimina facilitatile fiscale de care beneficiaza in prezent. Scaderea salariilor si exodul fortei de munca sunt doua dintre consecintele pe care le-au identificat reprezentantii celor doua domenii,…

- Firmele din agricultura si cele din constructii se vor confrunta cu grave probleme, daca Guvernul le va elimina facilitatile fiscale de care beneficiaza in prezent. Scaderea salariilor si exodul fortei de munca sunt doua dintre consecintele pe care le-au identificat reprezentantii celor doua domenii,…

- Proiectul de ordonanta de urgenta privind eliminarea unor facilitati fiscale si de modificare a unor taxe este in continuare in dezbatere in coalitie, potrivit informatiilor lansate in spatiul public. Masurile vizeaza, intre altele, cresterea unor taxe pentru intreprinderile mici si mijlocii, schimbarea…

- Eliminarea facilitaților fiscale pentru IT-iști va produce mai multe daune decat economii și va afecta deopotriva universitațile de profil, angajatorii și angajații, afirma vicepreședintele PNL Alin Nica.

- Patronatele din Federația Concordia spun ca facilitațile acordate unui sector sau unei industrii reprezinta decizii de politica industriala ale unui stat și sunt acordate cu scopul de a incuraja sau maximiza avantajul competitiv pe care sectorul respectiv il deține.

- Intrucat cele mai mari salarii, de peste 11.000 de lei, sunt in sectorul IT, patronatul IMM-urilor apreciaza ca facilitatea privind scutirea de impozit, care este de 10 ani, și-a atins maximumul. Pe de alta parte, ”in legatura cu ridicarea facilitaților in cele doua domenii – construcții și agricultura…

- b1.ro Constructorii protesteaza, miercuri, in fața sediului Guvernului, pentru ca sunt nemulțumiți de intenția parlamentarilor de a elimina facilitațile fiscale acordate domeniului construcțiilor. „Nu ne alungati din tara”, ”Vrem sa ramanem langa copiii nostri”, ”Vrem sa construin in Romania”, sunt…