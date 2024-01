Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ungariei Novak Katalin se afla in vizita privata in Romania, ea postand pe pagina de Facebook imagini din Cheile Virghisului si de la meciul de hochei Corona Brasov - CS Miercurea Ciuc, scrie news.ro.Novak Katalin a postat o prima imagine alaturi de comentariul: ”weekend prelungit cu…

- In prima zi din 2024 au venit pe lume 9 copii in Bistrița. 6 s-au nascut la Spitalul Clinic Județean de Urgența Bistrița și 3 la clinica privata Sanovil. 2023 a fost incheiat de un baiețel, care s-a nascut la spitalul județean. Potrivit purtatorului de cuvant al Spitalului Clinic Județean de Urgența…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat vineri seara, 1 Decembrie, ca a fost impresionat de cei aproximativ 100.000 de oameni care au venit la Parada de Ziua Nationala.„Am fost impresionat de cat de mulți oameni au venit la parada de ziua naționala. Unii au venit sa vada tancuri și avioane.…

- Rona Hartner a fost diagnosticata in urma cu cateva luni cu cancer la plamani și creier. Din nefericire, starea ei de sanatate s-a agravat in ultima perioada. Cum se simte actrița, aflați in randurile urmatoare. Rona Hartner iși traiești ultimele clipe din viața Update 13:18 Rona Hartner a murit pe…

- Un proiect de Hotarare de Guvern care va intra joi pe ordinea de zi a Executivului prevede un sprijin financiar temporar pentru familiile și persoanele cu sau fara cetațenie romana, evacuate din Fașia Gaza și care este destinat acoperirii unor cheltuieli de cazare și masa.

- Președintele Klaus Iohannis a fost prezent la Palatul Sandor din Budapesta, unde s-a intalnit cu omologul sau maghiar, Katalin Novak, care in mai 2023 a postat pe pagina sa de Facebook, Imnul Tinutului Secuiesc. Aici șeful statului a vorbit despre atacul teroriștilor Hamas, descris de Iohannis ca fiind…

- Președinta Ungariei, Katalin Novak, a declarat in conferința de presa comuna cu Klaus Iohannis ca țara sa ar vrea sa cumpere gaz din Romania, pentru a reduce dependența de cel din Rusia. Klaus Iohannis i-a raspuns ca un asemenea demers poate fi convenit intre cele doua parți.