- China l-a convocat pe ambasadorul SUA la Beijing, Terry Branstad, dupa ce presedintele american Donald Trump a semnat legislatia in sustinerea protestatarilor din Hong Kong, a anuntat joi Ministerul Afacerilor Externe chinez, informeaza dpa.Ministrul-adjunct al afacerilor externe chinez, Le…

- Prim-ministrul australian Scott Morrison si premierul chinez Li Keqiang s-au intalnit duminica in Thailanda, inaintea summitului ASEAN, unde ambii au promis ca vor incerca sa imbunatateasca relatiile bilaterale, in contextul in care schimburile comerciale intre cele doua tari au depasit anul trecut…

- TikTok a ripostat la acuzațiile legate de posibile interferențe venite din partea guvernului chinez in ceea ce privește conținuturile oferite de aplicație. Populara platforma, deținuta de Bytedance, cu sediul in Beijing, a transmis ca nu inlatura conținuturi in funcție de sensibilitațile Chinei. Aceasta…

- Autoritațile din China au facut apel la realizarea de eforturi colective pentru a contracara traficul de persoane la nivel internațional, dupa ce 39 de cadavre aparținand unor naționali chinezi au fost descoperite intr-un camion din Marea Britanie, relateaza site-ul agenției The Associated Press,…

- Compromisul privind acordul de Brexit la care au ajuns joi UE si Regatul Unit - prin modificarea protocolului privind Irlanda si Irlanda de Nord - prevede ca Irlanda de Nord va ramane aliniata anumitor norme ale pietei unice europene, dar va face parte din teritoriul vamal al Regatului Unit, relateaza…

- Taiwanul reprezinta cea mai sensibila problema teritoriala a Chinei. Beijingul considera insula, care dispune de guvernare proprie, o provincie indepartata si parte a "unei singure Chine", noteaza Reuters. Incidentul in care a fost implicata harta a avut loc in timpul unei prezentari Dior…

- Decizia survine la o zi dupa ce Washingtonul a anuntat includerea pe o lista neagra a 28 de organizatii guvernamentale si companii chineze, din aceleasi motive. Secretarul de stat Mike Pompeo s-a referit la o serie de presupuse abuzuri, printre care 'detentii in masa in lagare de internare (...)…

- Taifunul Mitag, inclus de biroul de meteorologie din Taiwan in categoria a doua pe scara de clasificare a intensitatii acestor fenomene naturale si insotit de viteze ale vantului de 162 kilometri la ora, se va apropia luni noapte de tarmurile judetului Yilan, informeaza Agerpres.Taifunul…