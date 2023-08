Decontarea in moneda locala este o tendința generala, țarile in curs de dezvoltare se confrunta cu multe probleme, nu pot obține credite suficiente, nu au acces la piața de capital, monedele lor nu sunt convertibile, a declarat Dilma Rousseff, fostul președinte al Braziliei, președintele Noii Banci de Dezvoltare a BRICS (BND), intr-un interviu acordat in […] Articolul Președinta Noii Banci de Dezvoltare a BRICS iși propune sa creasca proporția finanțarii in moneda locala apare prima data in Curierul National .