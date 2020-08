Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Comisiei Europene, germana Ursula von der Leyen, le-a cerut joi membrilor echipei sale sa respecte cu scrupulozitate regulile sanitare, dupa demisia comisarului pentru comert, irlandezul Phil Hogan, constrans sa plece pentru ca a incalcat masurile anticoronavirus, potrivit AFP.Aflat…

- Situație rar intalnita la Bruxelles. Comisarul UE pentru Comert a demisionat, acuzat ca a incalcat regulile sanitare anti-COVID-19 Comisarul UE pentru Comert, irlandezul Phil Hogan, si-a anuntat miercuri seara demisia dupa ce a fost acuzat ca a incalcat regulile sanitare anti-coronavirus din tara, participand…

- Comisarul european pentru comert, irlandezul Phil Hogan, si-a anuntat miercuri seara demisia dupa ce a fost acuzat ca a incalcat regulile sanitare anti-coronavirus din tara, participand la un dineu de gala, potrivit agentiilor de presa internationale. ‘I-am prezentat miercuri seara demisia din functia…

- Comisarul european pentru comert, Phil Hogan, a respins acuzatia ca ar fi incalcat cu buna-stiinta regulile sanitare anti-coronavirus din tara sa, oferind explicatii detaliate privind prezenta sa la o cina in tara sa de origine, Irlanda, transmit marti AFP si politico.eu. La presiunea presedintei Comisiei…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a condamnat luni reprimarea manifestatiilor din Belarus, cerand numararea "exacta" a voturilor exprimate la alegerile prezidentiale desfasurate in ajun in fosta republica sovietica si la care presedintele in exercitiu Aleksandr Lukasenko a revendicat…

- Marti dimineata, Charles Michel, presedintele Consiliului European, a anuntat pe Twitter: „Acord!”. Sefii de state si de guverne ale tarilor membre Uniunii Europene au cazut de acord marti dimineata asupra planului prin care sunt imprumutati 750 de miliarde de euro ca raspuns la pandemia care a ucis…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a lansat un apel miercuri la "punerea in comun" a resurselor - in Europa si in lume - pentru a ajuta la dezvoltarea viitoarelor vaccinuri impotriva COVID-19 si rezervarea acestora din timp, informeaza France Presse.Intr-un mesaj video pe…