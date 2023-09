Stiri pe aceeasi tema

- Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și comisarul UE pentru afaceri interne, Ilva Johansson, au sosit duminica dimineața pe insula Lampedusa. Premierul italian Giorgia Meloni a invitat-o pe presedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, in contextul crizei migranților, dupa ce, in ultimele…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se va deplasa duminica la Lampedusa. Insula italiana se confrunta cu un numar din ce in ce mai mare de migranți, iar localnicii și premierul Italiei au cerut ajutorul UE.

- Este tensiune maxima pe insula italiana Lampedusa, asaltata de imigranți veniți cu barcile pe Mediterana. Intr-o singura zi, au debarcat aproape 7.000 de imigranți africani - mai mulți decat toata populația stabila a insulei. Pe insula, localnicii sunt exasperați și cer ajutorul guvernului și armatei…

- Sefa guvernului francez a apreciat sambata ca ”este timpul pentru solidaritate cu Italia si pentru mobilizarea” Uniunii Europene pentru solutionarea problemei create de afluxul de migranti catre insula italiana Lampedusa. Elisabeth Borne a adaugat ca presedintele Emmanuel Macron va discuta cu sefa…

- Prim-ministrul Italiei Giorgia Meloni a invitat-o pe presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in asa numitul „hotspot" din Lampedusa, in urma cresterii fara precedent a sosirilor de migranti in insula din Mediterana in ultimele zile.

- Autoritatile de pe insula italiana Lampedusa din Marea Mediterana au declarat miercuri seara stare de urgenta, dupa ce au fost coplesite de numarul mare de imigranti - peste 6.000 in decurs de 24 de ore - care au sosit la bordul a 120 de ambarcatiuni, iar in timpul acestor operatiuni un bebelus a murit…

- Mica insula italiana Lampedusa este coplesita de numarul migrantilor care continua sa soseasca dinspre nordul Africii, in timp ce guvernul italian condus de premierul Giorgia Meloni a cerut Comisiei Europene sa negocieze cu Tunisia repatrierea migrantilor ilegali din aceasta tara.

- Alerta pe insula refugiaților! Peste 1.000 de migranti au traversat Marea Mediterana in ultimele 24 de oreCirca o mie de migranti au debarcat incepand de sambata pe insula italiana Lampedusa, dupa ce au traversat cu diverse ambarcatiuni Marea Mediterana venind dinspre Africa, a anuntat duminica agentia…