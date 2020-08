Presedinta Comisiei Europene, germana Ursula von der Leyen, le-a cerut joi membrilor echipei sale sa respecte cu scrupulozitate regulile sanitare, dupa demisia comisarului pentru comert, irlandezul Phil Hogan, constrans sa plece pentru ca a incalcat masurile anticoronavirus, potrivit AFP.



Aflat sub presiune de mai multe zile pentru ca a participat la un dineu de gala in Irlanda in ciuda restrictiilor sanitare, Hogan i-a inaintat demisia miercuri seara sefei executivului european.



"Europa se lupta pentru a reduce raspandirea epidemiei, iar europenii fac sacrificii si accepta…