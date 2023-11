Stiri pe aceeasi tema

- ”Exista tot mai multe semne ca economia globala se fragmenteaza in blocuri concurente”, a spus ea la Congresul Bancar European. Concentrandu-se pe Europa, ea a spus ca o scadere continua a populatiei active pare sa inceapa inca din 2025, alaturi de dezastrele climatice care cresc in fiecare an. Raspunsul…

- Franța și Germania, cele doua țari care gazduiesc cele mai mari comunitați evreiești și musulmane din Uniunea Europeana, au interzis manifestațiile grupurilor pro-palestiniene, de cand militanții Hamas au trecut granița din Gaza și au ucis peste 1.400 de israelieni pe 7 octombrie. Guvernele spun ca…

- Noua lege, adoptata de Comisia Europeana, a fost votata saptamana aceasta in Parlamentul European. Scopul documentului este de a asigura pluralismul mass-media și de a bloca interferențele politice sau comerciale in conținutul editorial. Aceeași Comisie Europeana a reacționat miercuri la situația din…

- In timpul lecturii romanului* „Refugiul timpului”, de Gheorghi Gospodinov, m-am trezit de mai multe ori oftand: „Ce bine scrie bulgarul nostru!” Sigur, uitasem de munca și talentul traducatoarei Mariana Mangiulea Jatop care a realizat versiunea in limba romana. Dar Gospodinov s-a asociat in mintea mea…

- Papa Francisc a condamnat sambata „naționalismele beligerante” și a cerut un raspuns paneuropean la criza migrației pentru a opri Marea Mediterana, unde mii de oameni s-au inecat, sa devina „cimitirul demnitații”, relateaza Reuters.Problemele legate de migrație au fost in centrul atenției cu ocazia…

- Avand in vedere miscarile deja demarate in Europa pe subiectul impozitarii suplimentare a profitului bancilor, posibilitatea ca o taxa asemanatoare sa fie introdusa si in Romania incepe sa se contureze. Totuși, nu toate statele membre UE merg pe linia unei impozitari suplimementare a bancilor.Guvernele…

- Avand in vedere miscarile deja demarate in Europa pe subiectul impozitarii suplimentare a profitului bancilor, posibilitatea ca o taxa asemanatoare sa fie introdusa si in Romania incepe sa se contureze. Totuși, nu toate statele membre UE merg pe linia unei impozitari suplimementare a bancilor.Guvernele…

- Dincolo de intarzieri, anulari și bagaje pierdute, zborurile din Uniunea Europeana sunt extrem de sigure. Potrivit Eurostat, mai puțin de 150 de persoane și-au pierdut viața in accidente aeriene – iar majoritatea acestor accidente au implicat aparate...