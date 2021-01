Presa turcă: Biden ar putea produce valuri mari în economia Turciei Odata cu venirea lui Biden în funcția de președinte al Statelor Unite, începe o noua epoca nu doar pentru Turcia, ci pentru întreaga lume. Valurile pe care le va produce în politica și economie schimbarea de la conducerea SUA nu vor fi bruște, ci treptate, scrie ziarul turc Cumhuriyet, citat de Rador.



Este clar ca prioritatea lui Biden va fi combaterea pandemiei dar pe lânga acesta, vor fi abordate și alte subiecte importante precum politicile migratorii, refacerea alianțelor mondiale, lupta împotriva rasismului, politicile fiscale și relațiile cu China.



Majoritatea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a anuntat ca va primi in curand o prima comanda a unui vaccin chinezesc anti-COVID-19 si a afirmat ca acesta are o eficienta de 91,25%, in pofida absentei rezultatelor oficiale alte testelor din faza 3. Autoritatile turce afirma ca au constatat un asemenea grad de eficienta inainte de sfarsitul…

- Avionul de vanatoare de generația a cincea Su-57 nu inceteaza sa uimeasca prin caracteristicile sale tactico-tehnice unice, prin spectrul de tehnologii de generația a șasea, prin recunoașterea crescanda la nivel internațional, prin perspectivele de dezvoltare optimiste și prin potențialul ridicat…

- ”Pe baza a ceea ce am vazut, nu cred ca exista vreo indoiala ca a fost Rusia”, a afirmat Schiff intr-un interviu acordat MSNBC. Acesta a adaugat ca afirmatia lui Trump este ”in mod egal distructiv, inselator si vatamator...pentru securitatea nationala”. Presedintele Trump a sugerat, sambata, fara dovezi,…

- Viitoarea magistrala de metrou M6 spre aeroportul Otopeni Foto: Razvan Stancu. Trei constructori din Rusia, China și Turcia, dar și o firma din Spania, au depus oferte pentru realizarea primelor sase stații ale magistralei de metrou M6 spre aeroportul Otopeni. Valoarea estimata…

- Turcia condamna ca "nedrepte" sanctiunile impuse de Statele Unite pentru achizitionarea sistemului rus de aparare antiaeriana S-400, transmite DPA. Turcia va "lua masurile necesare impotriva acestei decizii" si nu se va abtine de la represalii la momentul potrivit, a declarat Ministerul de Externe turc…

- Emmanuel Macron a acuzat, într-un interviu publicat vineri de Jeune Afrique, "strategia" Rusiei și a Turciei de a alimenta un sentiment antifrancez în Africa jucând cartea "resentimentelor post-coloniale", scrie AFP."Exista o strategie care se aplica,…

- Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev, a declarat ca Baku și-a dorit intotdeauna ca Rusia și Turcia sa aiba același rol in conflictul din Karabah și a reușit acest lucru. Potrivit serviciului de presa al lui Aliyev, președintele l-a primit marți la Baku pe șefii MAE, Ministerului Apararii și informații…