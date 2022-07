Stiri pe aceeasi tema

- Okan Buruk (48 de ani), noul antrenor al lui Galatasaray, a confirmat ca roș-galbenii negociaza pentru cedarea lui Olimpiu Moruțan (23 de ani) sub forma de imprumut la Sivasspor. Alex Cicaldau va ramane la „Cim-Bom-Bom”. „Tricolorul” nu mai continua la Galatasaray. Dupa un singur sezon, mijlocașul in…

- Olimpiu Morutan (23 de ani), mijlocașul lui Galatasary, este cerut, sub forma de imprumut, de Sivasspor și AEK Atena, insa și Copenahaga sta cu ochii pe el. Grecii l-ar mai vrea și pe Dennis Man (23 de ani). Moruțan n-a convins deloc in primul sezon la Galatasaray, dar nu duce lipsa de oferte. In fiecare…

- Fotbalistul roman Rares Ilie, mijlocasul echipei Rapid Bucuresti, este asteptat vineri pe Coasta de Azur, pentru a efectua vizita medicala si a semna un contract cu echipa franceza OGC Nice, anunta cotidianul Nice Matin. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Olimpiu Moruțan ramane la Galatasaray! Tratativele pentru transferul fotbalistui de 23 de ani nu au ajuns la niciun rezultat. Galatasaray nu s-a ințeles cu Ankaragucu asupra imprumutului mijlocașului roman. Raspunsul așteptat de președintele clubului din Istanbul fie n-a mai venit pana luni, fie a fost…

- Mircea Lucescu, probleme cu presa din Ucraina. Tehnicianul roman de la Dinamo Kiev s-a intors in capitala țarii vecine, supusa invaziei militare a Rusiei. Il Luce a dorit sa dea un mesaj de susținere poporului ucrainean alaturi de echipa sa. Mircea Lucescu a avut surpriza neplacuta sa devina ținta unei…

- Ianis Hagi (23 de ani) a postat noi imagini cu procesul de recuperare pe care il urmeaza dupa operația la genunchi. Fotbalistul de la Rangers face masaj și exerciții specifice pentru a reveni cat mai repede pe gazon. ...

- Olimpiu Moruțan (23 de ani), mijlocașul roman de la Galatasaray, a vorbit despre perioada nefasta de la echipa „Cim-Bom-Bom” și despre antrenorul Domenec Torrent. Intr-un interviu pentru Ajansspor, internaționalul roman a declarat ca se antreneaza la aceeași intensitate ca in perioada cand Fatih Terim…

- Olimpiu Moruțan, mijlocașul celor de la Galatasaray, a implinit luni, 25 aprilie, varsta de 23 de ani și a fost sarbatorit in cantonamentul echipei din Turcia. Deși a fost lasat in afara lotului la ultima etapa din campionat cand Galatasaray a invins-o pe Altay, scor 1-0, Olimpiu Moruțan nu a fost uitat…