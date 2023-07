Noi cresteri de taxe in Romania slabesc granitele, cresc contrabanda si scad sansele aderarii la Schengen, noteaza publicatia. Pentru Europa de Est, tragedia ucraineana atinge o coarda sensibila nu doar datorita proximitatii sale, ci si pentru ca povestile despre ocupatia sovietica sunt inca inradacinate in mentalul colectiv, iar Europa de Est s-a dovedit a fi un lider moral in aceasta criza, noteaza Fair Observer. Dar bunavointa, opinia publica favorabila si asistenta militara nu sunt suficiente. Politica interna trebuie sa aiba rezultate, de asemenea. Potrivit Freedom House, democratia Poloniei…