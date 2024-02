Ce scandează fermierii din Polonia: „Putin, fă ordine în Ucraina, la Bruxelles şi în guvernul nostru!” Protestele fermierilor din Polonia mai au putin si scapa de sub control. S-a ajuns deja ca autoritatile sa-l acuze pe unul dintre manifestanti de propaganda in favoarea unui sistem de stat totalitar. Fermierul respectiv a afisat un banner pe care scria: „Putin, fa ordine in Ucraina, la Bruxelles si in guvernul nostru!”. Acestui enunt ii […] The post Ce scandeaza fermierii din Polonia: „Putin, fa ordine in Ucraina, la Bruxelles si in guvernul nostru!” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Fermieri polonezi care au protestat in masa marti impotriva importurilor de cereale ucrainene au amplasat pe un tractor o pancarta in care ii cereau liderului rus Vladimir Putin sa "restabileasca ordinea in Ucraina", ministrul de interne polonez Marcin Kierwinski reactionand imediat, a relatat publicatia…

- Fermierii polonezi au blocat vineri drumuri din intreaga țara și de la punctele de trecere a frontierei cu Ucraina, dand startul unei greve generale de o luna pentru a protesta impotriva politicilor UE și a lipsei de acțiune a guvernului in vederea protejarii mijloacelor lor de trai, transmite Reuters,…

- Presa locala a relatat ca protestele au inceput joi seara tarziu pe partea belgiana, iar unii fermieri olandezi s-au alaturat ulterior.Autoritațile olandeze au recomandat sa nu se calatoreasca in Belgia vineri, daca este posibil.In vestul Belgiei, fermierii blocheaza de mai multe zile intrarea sau ieșirea…

- Președintele Iohannis a declarat, la intalnirea Consiliului European de la Bruxelles, ca cerințele fermierilor din Romania și Europa au fost discutate și ca deja au fost gasite soluții ușor de implementat. Citește și: Fermierii au aprins focul in fața Parlamentului European! Tensiuni la cote maxime…

- „Nu puteam sa ne intalnim in Bruxelles, cu orașul blocat de fermieri, fara sa discutam despre ei. Am gasit variante ce pot fi ușor implementate in sprijinul fermierilor. Azi, vom primi informații, dar nu cred ca vom și lua tot azi o decizie, și nici nu cred ca e nevoie sa facem noi așa ceva pentru ajutorul…

- "Am inceput protestele de luni, cand fermierii au inceput sa protesteze in drum spre Targu Mures, dar in deal la Sanpaul au fost blocati de catre frumoasa noastra Jandarmerie, fapt care nu a fost tocmai placut pentru fermierii din zona Muresului. Un blocaj, zicem noi, nejustificat, de frica sa nu ajungem…

- Mai multe state din estul Uniunii Europene, inclusiv Romania, cer Comisiei Europene sa impuna taxe de import pentru cerealele din Ucraina, invocand concurenta neloiala, a declarat luni Ministerul Agriculturii din Ungaria, potrivit Reuters. Ministerul de la Budapesta a precizat ca ministrii agriculturii…

- Ministerul de la Budapesta a precizat ca ministrii agriculturii din Bulgaria, Polonia, Ungaria, Romania si Slovacia au trimis o scrisoare Comisiei Europene prin care solicita aceste masuri, motivand ca produsele agricole mai ieftine din Ucraina le afecteaza pietele de export. Cei cinci semnatari ai…