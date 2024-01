Radu Dragusin e elogiat in Spania dupa ce a devenit jucatorul lui Tottenham. Presa spaniola scrie despre o posibila lupta in viitor intre Real Madrid si Barcelona pentru semnatura lui Dragusin. Radu Dragusin a fost prezentat oficial joi, la ora 21:00 (ora Romaniei), la Tottenham Hotspur. Fundasul nationalei a semnat pe 5 ani si jumatate […] The post Presa spaniola scrie despre o posibila lupta in viitor intre Real Madrid si Barcelona pentru Dragusin: „Cel mai la moda fundas” appeared first on Antena Sport .