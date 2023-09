Presa rusa iși reamintește declarațiile Simonei Halep in scandalul de dopaj in care a fost implicata Maria Sharapova. Este ironica in legatura cu suspendare de patru ani primita de Simona și pe care a anunțat ca o va ataca la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne. Ce spunea Halep in martie 2016? „Este un moment dificil pentru sport in general si in special pentru tenis, putin dezamagitor. Intotdeauna cand iau ceva, ma indrept catre specialisti sa vad daca totul e in regula. Daca iei ceva trebuie sa verifici cu atentie inainte”. Comentariul Simonei legat de cazul Mariei Sharapova, suspendata…