Presa mexicană: "Brațul lung al mafiei românești în Mexic" / Cum se desfășurau furturile din bancomate În septembrie 2015, ziarul britanic "Daily Mail" a publicat o investigație extinsa efectuata la Cancun de catre un expert în domeniul securitații cibernetice. Publicația a descoperit ca cel puțin 19 bancomate situate în Riviera Maya fusesera jefuite cu "cel mai avansat hardware pentru furt de date din istorie".

Barbați cu accent est-european plasau în interiorul bancomatelor un dispozitiv care transfera prin Bluetooth, catre un smartphone, informații despre cardurile de credit și de debit. Bancomatele la care s-a intervenit se aflau în Cancun,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

