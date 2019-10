Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, locul 5 WTA, a invins-o, luni, cu scorul de 3-6, 7-6, 6-3, pe jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu, numarul 4 mondial, in prima etapa a Grupei Violet a Turneului Campioanelor, de la Shenzhen. Darren Cahill a revenit oficial antrenorul Simonei Halep cu ocazia acestui…

- Simona Halep aspus ca a auzit in tara ca ar fi "cam batrana". "Am auzit la mine in tara ca sunt un pic prea batrana. De aceea a fost un pic de presiune. Dar sunt fericita si mandra acum ca am vazut ca sunt inca acolo si pot sa lupt, chiar daca vin jucatoare tinere si puternice, care castiga…

- Simona Halep a declarat ca în setul al doilea, în care a întors soarta meciului cu Bianca Andreescu, s-a gândit ca este mai puternica psihic decât adversara ei, potrivit News.ro."În setul al doilea, chiar daca ea conducea, m-am gândit ca sunt mai puternica…

- Andreescu, locul 4 WTA, este principala favorita a bookmakerilor la caștigarea Turneului Campioanelor care incepe duminica. Halep, locul 5 WTA, e doar a cincea.Duminica, la Shenzhen, incepe Turneul Campioanelor, destinat celor mai bune 8 jucatoare de tenis din 2019. Competiția va dura pana pe 3 noiembrie…