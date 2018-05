Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele iranian, Hassan Rohani, a afirmat luni ca tara sa ar putea ramane in acordul privind nuclearul iranian chiar daca Statele Unite se retrag, cu conditia ca celelalte parti sa garanteze asteptarile Teheranului, potrivit Reuters și Le Vif . Marea Britanie l-a implorat pe Donald Trump sa nu…

- Presedintele iranian Hassan Rohani a afirmat luni ca tara sa ar putea ramane in acordul asupra programului nuclear al Iranului chiar daca SUA se vor retrage din acesta, cu conditia ca alte parti sa garanteze promisiunile facute Teheranului, informeaza AFP. 'Fie ceea ce dorim noi in…

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson s-a folosit de un articol de opinie publicat duminica in New York Times pentru a pune presiune asupra presedintelui american Donald Trump in legatura cu acordul nuclear cu Iranul, relateaza dpa. Boris Johnson se afla la Washington in aceasta…

- Rusia considera inacceptabila modificarea Acordului nuclear semnat de marile puteri cu Iranul si, in cazul in care presedintele SUA Donald Trump va decide iesirea din acest tratat, Administratia Vladimir Putin va bloca prelungirea sanctiunilor contra Teheranului, anunta Ministerul rus de Externe.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat marti ca Israelul nu doreste razboi cu Iranul, la o zi dupa ce a dezvaluit dovezi despre eforturi secrete ale Teheranului in pofida unui acord international care vizeaza diminuarea programului nuclear iranian, relateaza Reuters. "Nimeni nu doreste acest…

- BUCURESTI, 27 apr — Sputnik, Doina Crainic. În cazul retragerii Statelor Unite din acordul privind programul nuclear iranian, Teheranul va relua activitatea unitatilor sale nucleare, a declarat secretarul Consiliului Suprem de Securitate Naționala din Iran, Ali Chamkhani, citat de…

- Presedintele iranian, Hassan Rohani, a contestat miercuri legitimitatea unui eventual nou acord nuclear iranian, ca reactie la afirmatiile facute cu o zi inainte in acest sens de catre omologii sai francez si american. ''Impreuna (cu liderul unei tari europene) ei spun: 'Vrem…

- Liderii Germaniei si Frantei ii vor cere presedintelui american Donald Trump sa nu renunte la tratatul nuclear cu Iranul, intrucat o astfel de decizie ar putea crea probleme majore, a indicat luni in Canada ministrul german de externe Heiko Maas, transmite Reuters. Donald Trump a dat termen pana la…