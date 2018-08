Stiri pe aceeasi tema

- Presa germana se intreaba unde se afla Angela Merkel, dupa ce sotul ei a fost vazut singur in vacanta in nordul Italiei. In anii trecuti, cancelarul si Joachim Sauer erau fotografiati impreuna in...

Presa germana se intreaba unde se afla Angela Merkel, dupa ce sotul ei a fost vazut singur intr-o vacanta in nordul Italiei. In anii trecuti, media a publicat fotografii cu Angela Merkel si Joachim Sauer in timp ce faceau drumetii in Alpi, dar pana acum in aceasta vara acesta din urma a fost surprins…

- Merkel, in varsta de 64 de ani si sotul ei, Joachim Sauer, obisnuiau sa plece in vacanta de vara in sudul Tyrolului, in fiecare an, din 2008 incoace. De data aceasta, numai Sauer - cel de-al doilea sot al Angelei Merkel - va pleca in vacanta. Oficial, Merkel a explicat ca si-a anulat vacanta…

- Au fost, nimic de zis, discuții aprinse intre liderii NATO la Summit-ul de la Bruxelles, numai ca exista cateva nepotriviri in relatarile de presa unde spun ca președintele american Donald Trump ar fi amenințat inclusiv cu ieșirea SUA din Alianța Nord-Atlantica, informa agențiile de presa DPA si Bloomberg.

- Gelu Pacurar, un tanar din Zalau in varsta de 24 de ani, iși petrece vacanța din acest an intr-un loc indepartat, mai precis in Columbia. De fapt, este vorba despre o vacanța obișnuita, petrecuta pe plaja sau pe carari de munte. Este o vacanța pe care acest tanar, alaturi de zece voluntari din alte…

- "Am participat astazi (sambata - n.r.) la un eveniment deosebit de important, inaugurarea primului zbor direct, sezonier, intre Romania si Estonia. Am avut onoarea sa am langa mine prim-ministrul Estonian Juri... Ratas si vreau sa va spun ca zborul a durat doar doua ore si jumatate, serviciile au fost…

- Austria a anuntat ca va inchide sapte moschei si va expulza mai multi imami finantati de tari straine, scrie BBC potrivit News.ro . Cancelarul Sebastian Kurz a declarat ca decizia vine pentru a contracara islamul politic. Guvernul a anuntat ca 60 dintre cei 260 de imami din Austria sunt investigati…