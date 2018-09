Stiri pe aceeasi tema

- Cotidianul Tavkim din Istanbul susține ca soarta selecționerului Mircea Lucescu s-ar decide dupa meciul cu Suedia din Liga Națiunilor, de luni. Mircea Lucescu cere rabdare și timp pentru a putea construi o echipa competitiva la naționala Turciei, dar presa locala nu are rabdare și nu-i ofera nici timp,…

- Mircea Lucescu a debutat cu stangul in UEFA Nations League, dupa ce a pierdut cu scorul de 2-1 impotriva Rusiei, tara gazda a Campionatului Mondial din acest an. Cheryshev a deschis scorul in minutul 13, Aziz a egalat pentru turci in minutul 41, iar Dzyuba a stabilit scorul final in...

- Turcia a fost invinsa, vineri, la Trabzon, cu scorul de 2-1, de organizatoarea Campionatului Mondial din vara, Rusia, in primul meci al Grupei 2 din Seria B a Ligii Natiunilor. Observatorul de joc al partidei a fost Alexandru Deaconu.

- Emisarul ONU pentru Siria, Staffan de Mistura, a invitat mai multi reprezentanti ai Iranului, Rusiei si Turciei la Geneva in perioada 11-12 septembrie pentru a purta discutii privind problema din Siria, a transmis purtatorul de cuvant al ONU, relateaza Reuters.

- Mircea Lucescu, antrenorul in varsta de 73 de ani al Turciei, confirma in Gazzetta dello Sport ca a incercat sa-l ia pe Neymar in Ucraina, la Șahtior. Mircea Lucescu e un antrenor mereu cautat de ziariștii italieni. A antrenat in Serie A și Serie B, cunoaște foarte bine fotbalul peninsular și vorbește…

- Un tren a deraiat duminica in nord-vestul Turciei, inregistrandu-se multi morti si raniti, a relatat agentia de presa Demiroren, citata de Reuters. Potrivit agentiei de presa Anadolu, cinci vagoane au...

- Mircea Lucescu, selecționerul Turciei, e de parere ca Rusia, gazda Campionatului Mondial 2018, poate ajunge cel puțin pana in „sferturi”, fiind avantajata de programul și țintarul turneu.

- Dan Petrescu (50 de ani) a dat peste un adevarat jackpot in China. "Bursucul" a plecat de la CFR Cluj dupa ce a luat titlul cu echipa din Gruia si a acceptat oferta chinezilor de la Guizhou Hengfeng, unde este platit regeste. Presa din China a publicat suma la care se ridica remuneratia fostului…