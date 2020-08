Prepară-ți băuturile de vară cu un storcător sau un blender Zile lungi cu soare, temperaturi care genereaza coduri galbene și portocalii și nopți calduroase. Aceasta este rețeta unei veri in Romania, iar daca vrei sa gasești preparate care sa te racoreasca puțin, sucurile naturale și smoothie-urile reci sunt doua variante care te vor ajuta din plin. Pe langa aportul oferit de nutrienți, adaugarea catorva cuburi […] Articolul Prepara-ți bauturile de vara cu un storcator sau un blender a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Monografia "Pandemia COVID-19 in Romania. Aspecte clinice si epidemiologice", realizata sub coordonarea academicienilor Victor Voicu si Costin Cernescu si a prof. dr. Irinel Popescu, membru corespondent al Academiei Romane, a fost lansata azi, 13 iunie, in aula acestui...

- Meteorologii au emis, vineri, o noua atenționare de cod galben de ploi torențiale in jumatate de țara. In vigoare este insa și o avertizare de canicula și disconfort termic. Avertizarea de cod galben de instabilitate atmosferica accentuata a intrat in vigoare vineri, 31 iulie, la ora 10.00, și este…

- Mirabela Dauer a facut declarații despre ingrijorarea sa principala din aceste vremuri. Ce a spus cunoscuta artista despre situația dramatica in care se afla Romania? Mirabela Dauer nu mai suporta situația din Romania. „Din cauza lor, stau in casa!” Cunoscuta artista este extrem de suparata din cauza…

- Scenariile pentru redeschiderea anului școlar, in septembrie, propuse Guvernului de Federația Parinților: Prezența normala la școala, 50% la scoala-50% online, 100% online / La clasele pregatitoare – a II-a, prezența fizica la școala indiferent de scenariu. Grupul interministerial care dezbate condițiile…

- Premierul Ludovic Orban afirma ca prevederile Legii 55 privind carantina si izolarea pentru prevenirea raspandirii SARS-Cov-2 sunt in vigoare, el explicand ca decizia CCR se refera la masurile de carantinare si izolare a persoanelor in perioada dinaintea adoptarii acestui act normativ si ca a fost declarat…

- Slujbele in interiorul bisericilor se vor relua, a anunțat, astazi, premierul Ludovic Orban. Acesta a declarat ca in incinta bisericilor vor avea acces relativ puțini cetațeni, fiind necesara respectarea unor norme de distanțare sociala, astfel ca slujbele se vor face astfel incat sa se auda și la…

- Ziarul Unirea Strainii vor putea cumpara mai greu terenuri in Romania: Ce condiții noi aduce legea adoptata de Parlament Parlamentul a adoptat cu 205 voturi pentru si 96 de voturi impotriva, proiectul PSD prin care cetatenii straini sau firmele din strainatate vor putea cumpara mai greu terenuri agricole,…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni seara la TVR, in cadrul emisiunii "Romania 9", ca va candida la viitorul congres la partidului, care trebuie organizat, in opinia lui, cat mai repede, imediat dupa incetarea starii de alerta.